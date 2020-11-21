وزير المالية: 1.6 مليار دولار قرضًا جديدًا من النقد الدولي قبل نهاية العام (فيديو)

السبت 21/نوفمبر/2020 - 08:13 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال محمد معيط، وزير المالية، إن قيمة الشريحة الجديدة التي تحصل عليها مصر من صندوق النقد الدولي تبلغ 1.6 مليار دولار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة" صدى البلد"، أن الشريحة الثانية من صندوق النقد الدولي سوف تحصل عليها مصر قبل نهاية شهر ديسمبر من العام الجاري.

وتابع وزير المالية أن صندوق النقد الدولي لديه توقعات بزيادة المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد المصري بشكل إيجابي بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.

وأشار محمد معيط إلى أن ما أنفقته وزارة الكهرباء على تحديث شبكات الكهرباء بلغت 900 مليار جنيه، على مدار 6 سنوات، وفق بيان صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

وعن فرص العمل التي تم خلقها خلال العام الجاري، قال إنها بين 300 إلى 400 ألف فرصة عمل خلال فترة أزمة جائحة كورونا.


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