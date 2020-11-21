الصرف الصحي بالقاهرة: السيطرة على مناطق تجمعات مياه الأمطار بفضل التعامل السريع

السبت 21/نوفمبر/2020 - 08:07 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، إن المنطقة الجنوبية بالقاهرة شهدت أمطار شديدة في كل من مناطق طره والمعادي والبساتين.

وأضاف "حسن" في اتصال هاتفي ببرنامج "مانشيت المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت أن هناك استعداد وتوقع لسقوط الأمطار بعد تحذيرات هيئة الأرصاد بانتشار المعدات في الأماكن المتوقع تجمع المياه فيها خاصة في الأماكن المنخفضة ومطالع ومنازل الكباري والأماكن التي بها منحنيات معينة.

وأكد أنه تم التعامل السريع مع كميات الأمطار المتساقطة، لافتًا إلى أن هناك تنسيق كامل مع أجهزة المحافظة والأحياء وهيئة النظافة وأطراف الدفاع المدني وذلك للقيام ببعض الحلول الفنية التي تساعد على التخفيف من حدة تجمعات الأمطار.

في ظل ما تشهده البلاد من أمطار غزيرة، ننشر توقعات حالة الطقس ليومين مقبلين وفقا لما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في تقريرها اليومي، إذ من المتوقع أن يشهد اليوم طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والرياح نشطة، كما يكون الجو لطيفا على السواحل الشمالية، والرياح نشطة، بينما يسود جنوب سيناء طقس بارد والرياح معتدلة تنشط أحيانا على خليج السويس، أما شمال وجنوب الصعيد فيكون الجو معتدلا والرياح متوسطة، وننشر بالتفصيل خريطة سقوط الأمطار كما جاءت في التقرير.

تشهد البلاد فرصا متفاوتة لسقوط الأمطار على مختلف أنحاء الجمهورية.

ففي بعض المناطق من الوجه البحري هناك فرصة لسقوط الأمطار متوسطة الشدة.

كذلك مناطق من على السواحل الشمالية مثل( السلوم – مطروح – سيدى برانى – الإسكندرية – رشيد – دمياط – بورسعيد – العريش )،تكون أمطار متوسطة لغزيرة.

أما في بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، فتكون أمطار خفيفة لمتوسطة.

كما أشرنا، تشهد البلاد موجة من الطقس السئ وغير المستقر، وفيما يخص اليومين المقبلين، يتوقع الخبراء، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري.

بينما يكون الجو باردا على السواحل الغربية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، وجنوب الصعيد.

وفيما يخص متوسط درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة فهي كالتالي:

القاهرة: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.
الإسكندرية: العظمى 22 والصغرى 16 درجة.
مطروح: العظمى 20 درجة والصغرى 16 درجة.
سوهاج: العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.
قنا: العظمى 25 درجة الصغرى 14 درجة.
أسوان: العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة.

ولليوم الثاني على التوالي، تشهد الإسكندرية سقوط أمطار غزيرة.

وتجدَد سقوط الأمطار على مناطق متفرقة في المحافظة اليوم السبت، صاحبها نشاط في حركة الرياح وانخفاضًا في درجات الحرارة.

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