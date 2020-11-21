مواعيد غلق المحلات الجديدة والفئات المستثناة ومواعيد المترو

السبت 21/نوفمبر/2020 - 08:02 م
مواعيد غلق المحلات
مواعيد غلق المحلات
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مواعيد غلق المحلات الجديدة والفئات المستثناة ومواعيد المترو

مواعيد غلق المحلات الجديدة والفئات المستثناة ومواعيد المترو وذلك بعد صدور القرارات التي تم الإعلان عنها من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ورئيس الجنة العليا لتراخيص المحال العامة مؤخراً  وسوف نقدم لكم مواعيد غلق المحلات الجديدة والفئات المستثناة ومواعيد المترو في ظل القرارات التي تأتي ضمن الاحترازات التي تعمل الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على صحة المواطنين ومنع الوباء داخل البلاد.

المواعيد الجديدة لغلق المحلات 

قرارات جديدة  فيما يتعلق بالمحلات والكافيهات والورش والمولات التجارية الكبيرة وغير ذلك من مواعيد فتح و غلق المحلات، قام وزير التنمية المحلية بإصدار قرارا تخص غلق وفتح المحلات وهي القرارات تنص على:

غلق المحلات والمولات التجارية الكبيرة وذلك من الساعة 10مساء في فصل الشتاء ، و الحادي عشر في فصل الصيف. 

فتح المطاعم والكافيهات ويبدأ فتح هذه المطاعم من  الخامسة فجراً وحتى الثاني عشر بعد منتصف الليل في فصل الشتاء والواحد صباح في فصل الصيف.
 
يتم غلق الورش في الساعة السادسة مساء في فصل الشتاء و السابعة في فصل الصيف.
ويتم الأخذ بهذه القرارات من أول شهر ديسمبر لعام 2020.

الفئات المستثناه من القرارات السابقة

أوضحت وزارة التنمية المحلية أن هناك فئات لا ينطبق عليها قرارات غلق وفتح المحلات والكافيهات وغير ذلك من القرارت السابق ذكرها وهي محالات البقالة والسوبر ماركت والأفران مع مراعاة بعض من الأنشطة الليلية لبعض من المحلات مثل محل بيع الفواكه وأيضا بيغ الخضروات والدواجن و الصيدليات.

مواعيد الجديدة لتشغيل المترو

قامت شركة المترو بالإعلان عن أنه لم يتم تغير مواعيد المترو بعد قرارات التنمية المحلية وأضحت أنه سوف يعمل المترو بشكل منتظم دون تغير في المواعيد. 

مواعيد غلق المحلات الجديدة والفئات المستثناة ومواعيد المترو

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مواعيد غلق المحلات مواعيد المترو الجديدة الحد من انتشار فيروس كورونا

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