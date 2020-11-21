موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة وطريقة الاستفسار

السبت 21/نوفمبر/2020 - 07:58 م
منحة العمالة الغير منتظمة
منحة العمالة الغير منتظمة
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موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة وطريقة الاستفسار

تعج مؤشرات البحث الإلكترونية بكلمات بحثية متنوعة كلها تدور حول موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة، منها كيفية الاستعلام عن موعد صرف الدفعة الرابعة من المنحة، أو من هم المستحقون لهذه الدفعة، كذلك روابط الاستفسار أو أرقام التليفونات الخاصة بالتواصل مع وزارة القوى العاملة، بينما يتساءل آخرون عن ما إذا كان من المفروض إعادة التسجيل لاستحقاق صرف هذه الدفعة أم لا ومن جهته، تتبع  فريق موقعنا كل ما تم نشره من الجهات المعنية عن هذا الموضوع للإجابة عن هذه الأسئلة في هذا التقرير.

موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة

أولا، بشأن الروابط التي كانت وزارة القوى العاملة قد أطلقتها لتحدث البيانات في الأسبوع الثاني من أكتوبر الماضي.

نود التنويه أنه بالاستفسار عن ما إذا كانت تعمل كوسيلة للاستفسار عن موعد الصرف، فإن الوزارة أفادت انه تم إيقاف تشغيلها في منتصف شهر أكتوبر الماضي عقب انتهاء مهلة تحديث البيانات.

أما عن روابط التسجيل للانضمام للمستحقين لمبالغ المنحة، فقد أكدت الوزارة أنها غير مفعلة الآن.

كما أن باب التسجيل لم يعد متاحا الآن.

بذلك يتبقى السؤال، عن كيفية الاستعلام عن الموعد والاستحقاق، وهذا ما سنقدم الإجابة عليه في فقرتنا التالية من المقال.

طريقة الاستفسار عن المنحة

أكدت وزارة القوى العاملة أن هذه الدفعة  سوف تكوم من حق من قام بالتسجيل لصرف الدفعات الثلاث السابقة ثم تحديث بياناته مؤخرا.

ثم أوضحت أن المقبولين عليهم الانتظار لحين صدور  بيان من وزارة القوى العاملة.

كما أنه من المقرر  إرسال  رسالة من رقم 2030 باستحقاق المنحة.

كذلك سيتم توضيح مكان صرف المنحة

بينما أوضحت أيضا أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد معين للصر.

وفي وقت سابق، كان وزير القوى العاملة قد صرح أنه لن يتم الإعلان إلا بعد التحقق من بيانات أكثر من 6 ملايين متقدم.

و للاستفسارات أو الشكاوى، يمكن التواصل من خلال  رقم مختصر لوزارة القوى العاملة وهو: 19468

موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة وطريقة الاستفسار

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