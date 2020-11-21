لاتسيو يسقط كروتوني بثنائية في الدوري الإيطالي

السبت 21/نوفمبر/2020 - 07:58 م
بوابة الفجر
وكالات
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فاز فريق لاتسيو على مضيفه كروتوني 2-0، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.


وسجل هدفي لاتسيو شيرو إيموبيلي، وخواكين كوريا، في الدقيقتين 21 و58.


ورفع لاتسيو رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد كروتوني عند نقطتين في المركز العشرين.


وهذا هو الفوز الرابع للاتسيو في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في مباراتين، والتعادل في مثلهما، فيما يظل فريق كروتوني بلا أي انتصار هذا الموسم، حيث حقق تعادلين فقط، وخسر في 6 مباريات.

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