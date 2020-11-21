دعاء المطر كما قاله النبي مكتوب ومستجاب وسنن الاحتفال به

مع استمرار نوة "باقي المكنسة" التي تضرب معظم المحافظات في مصر والدول العربية أصبح دعاء المطر كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، والسنن المستحبة اتباعها تأدبا مع نعم الماء التي ينتظروها الجميع سواء إنسان أو حيوان ويستشبرون بقدومها محل بحث الكثيرين لترديده أثناء هطول الغيث، لذا نقدم لكم عبر موقع دليل الوطن دعاء المطر المستجاب قصير ومكتوب سألين الله أن يمن علينا بالخير والسخاء.





دعاء المطر





روى عن النبي صلي الله عليه العديد من السنن والأدعية المأثورة التي قالها عن نزول المطر. أو عند انقطاعه طلبا من الله الاستسقاء، والتي يتوجب علينا أيضا اتباعها لشكر نعم الله علينا ومن الأدعية التي يجب علينا تردديها نقدمها لكم على هذا النحو:





روت السيدة عائشة أن النبي صلي الله عليه إذا رأى المطر يقول “اللهم صيـباً نافعاً رواه البخاري ، فيما روى الإمام مسلم عن السيدة عائشة أن النبي كان يقول أيضا عن نزول المطر “رحمة”.





سنن النبي مع المطر





ومن السنن الواردة على النبي صلي الله عليه وسلم عند نزول الغيث ما يلي:





إخراج الإنسان أي شئ من جسده ليبله المطر، إذا خرج النبي صلي الله عليه وسل في المطر وكشف عن رأسه ليُصيبه المطر، وأخذ يمسح رأسه بما أصابه ويقول: أنه حديث عهد بربه”.





الدعاء إلى الله لكونه وقت إجابة. وروي عن النبي قوله ” ثنتان ما تردان: الدعاء عند النداء، وتحت المطر”.





وفي حال اشتدادها يتوجب الدعاء كما قال النبي:





“اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال، والآجام والظراب، والأودية ومنابت الشجر” رواه البخاري.





أدعية نزول المطر مكتوبة





اما دعاء نزول المطر والذي روي على النبي صلي الله عليه وسلم مكتوب وقصير فهو على النحو التالي:





“اللهم صيبًا نافعًا، اللهم صيبًا نافعًا، اللهم صيبًا نافعًا”.





“اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا إنك تغفر الذنوب لمن تشاء، وأنت الغفور الرحيم. ياغفار اغفر لنا ويا تواب تب علينا و يا عفو اعفو عنا ..إنك أنت التواب الرحيم”.





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