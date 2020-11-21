إعلام حزب وطن الفيوم يناقش خطة تغطية جولة الإعادة لنواب 2020

السبت 21/نوفمبر/2020 - 07:54 م
بوابة الفجر
ريهام على
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عقد اليوم السبت، بأمانة حزب مستقبل وطن الفيوم الاجتماع التحضيري لإمانة الإعلام والتى تناولت كيفية تغطية جولة الإعادة المرحلة الأولي من المارثون الإنتخابي لنواب مجلس الشعب 2020.ترأس الاجتماع الاعلامي منتصر نضر أمين اعلام المحافظة، حيث تم مناقشة استعدادات وتكليفات أمانات الإعلام في المراكز والتنسيق في بينهم للخروج بالشكل الذي يليق بالحزب، كما تضمنت المناقشات مراجعة كافة التغطيات من صحافة وإعلام في جميع الدوائر الانتخابية بالمحافظة.

كما تم التأكيد علي إبراز دور شباب الحزب من الاستعدادات أمام مقار الانتخابات ومساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية من فيروس كورونا المستجد كوفيد_19.كما تضمنت الأجندة التحضيرية مراجعة الخطوات المقررة في تكثيف الجهود خلال الأيام المقبلة بالتعاون كافة الأمانات الحزبية في المحافظة، مؤكدا على أن دور لجنة الإعلام الرئيسي هو إبراز وتسويق لجميع الجهود التي يقدمها الحزب بمختلف أمانته، كما أكد "نضر" أن العمل يجري علي قدم وساق بالتعاون مع كافة ٱمانات المحافظة يذكر أن جولة الإعادة في الإنتخابات مجلس النواب التي سوف تجري يومي 23و24نوفمبر بالفيوم تجرى في كافة الدوائر ماعدا الدائرة الأولى التي حسمت من الجولة الأولى وتقام جولة.
إعلام حزب وطن الفيوم يناقش خطة تغطية جولة الإعادة لنواب 2020
إعلام حزب وطن الفيوم يناقش خطة تغطية جولة الإعادة لنواب 2020
إعلام حزب وطن الفيوم يناقش خطة تغطية جولة الإعادة لنواب 2020
إعلام حزب وطن الفيوم يناقش خطة تغطية جولة الإعادة لنواب 2020
إعلام حزب وطن الفيوم يناقش خطة تغطية جولة الإعادة لنواب 2020
إعلام حزب وطن الفيوم يناقش خطة تغطية جولة الإعادة لنواب 2020
إعلام حزب وطن الفيوم يناقش خطة تغطية جولة الإعادة لنواب 2020
إعلام حزب وطن الفيوم يناقش خطة تغطية جولة الإعادة لنواب 2020
إعلام حزب وطن الفيوم يناقش خطة تغطية جولة الإعادة لنواب 2020
إعلام حزب وطن الفيوم يناقش خطة تغطية جولة الإعادة لنواب 2020

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