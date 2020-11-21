تعاون صيني-أمريكي في الرقابة على تدقيق الحسابات

السبت 21/نوفمبر/2020 - 07:39 م
بوابة الفجر
وكالات
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كدت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية على دفع التعاون الصيني-الأمريكي في الرقابة على تدقيق الحسابات حتى يخلق الجانبان سويا بيئة تنظيمية مواتية للشركات المدرجة عبر الحدود.

 

وذكرت اللجنة لدى سؤالها التعليق على تقارير إعلامية بشأن تحرك لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إزاء مراقبة التدقيق المتعلق بالشركات الصينية المدرجة في كبرى البورصات الأمريكية: "إن موقفنا الثابت هو القيام بالتفتيش على شركات المحاسبة من خلال آلية التعاون للرقابة عبر الحدود".

 

وبحسب اللجنة فإنه في 4 أغسطس الماضي، وعلى أساس أخذ مطالب الجانب الأمريكي بعين الاعتبار، بعثت الهيئات التنظيمية الصينية مقترح النسخة الرابعة بشأن تدقيق مشترك من قبل شركات المحاسبة إلى مجلس الرقابة على حسابات الشركات العامة، والذي اكد استلام المقترح وعبر عن استعداده للعمل بشأنه بنشاط".

 

وأوضحت اللجنة أنها تتطلع إلى إجراء مناقشات مع المنظمين الأمريكيين بشأن مقترحات محددة في أسرع وقت ممكن وتعتقد أنه مع تبني موقف منفتح ومهني، سيتمكن الجانبان من التوصل إلى توافق بشأن خطة تفتيش مشتركة.


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