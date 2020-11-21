بمشاركة تريزجيه.. أستون فيلا يسقط أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

السبت 21/نوفمبر/2020 - 07:48 م
بوابة الفجر
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رفض أستون فيلا فرصة الارتقاء لوصافة "البريميرليغ" ولو بشكل مؤقت، بعد أن سقط في عقر داره على يد بايتون آند هوف ألبيون (1-2)، في إطار الجولة 9 من الدوري الإنجليزي.

على ملعبه فيلا بارك، وجد الفريق المضيف نفسه متأخراً في النتيجة منذ الدقيقة 12، بهدف حمل توقيع نجم آرسنال ومانشستر يونايتد سابقاً داني ويلبيك، وهو الهدف الذي انتهى به الشوط الأول.

وبعد دقيقتين فقط من انطلاق النصف الثاني، أدرك أستون فيلا التعادل عن طريق المدافع الشاب إزري كونسا.
ولم تكد تمر 9 دقائق حتى عاد الضيوف للتقدم مجدداً، بهدف ثان سجله لاعب الوسط الشاب سولي مارتش.

وحرمت هذه الخسارة "الفيلانس" من اقتناص الوصافة ولو بشكل مؤقت، بعد أن ظل رصيد الفريق عند 15 نقطة في المركز السادس، مع تبقي مباراة مؤجلة أمام مانشستر سيتي، وتكبد خسارته الثالثة خلال آخر 5 جولات (الثالثة هذا الموسم).

في المقابل، استعاد برايتون ذاكرة الانتصاات في "البريميير ليغ"، بعد 5 جولات (3 هزائم وتعادلين)، ليقفز الفريق في جدول الترتيب للمركز الـ16 مؤقتاً بـ9 نقاط.

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