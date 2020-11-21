ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام فياريال

سقط ريال مدريد في فخ التعادل أمام مضيفه فياريال 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.





وافتتح ماريانو دياز التسجيل لريال مدريد بعد دقيقة واحدة من بداية المباراة لكن جيرارد مورينو أدرك التعادل لفياريال من ضربة جزاء في الدقيقة 76 .





وافتقد ريال مدريد جهود العديد من لاعبيه بسبب الإصابات وكذلك عدوى كورونا، وعلى رأسهم القائد سيرخيو راموس ونجم الهجوم كريم بنزيمة وكاسيميرو ولوكا يوفيتش وفيديريكو فالفيردي.





وأخفق ريال مدريد بذلك في استعادة توازنه بعد الهزيمة في مباراته السابقة بالدوري أمام بلنسية وأهدر نقطتين أخريين أمام فياريال.





وظل ريال مدريد في المركز الرابع رافعا رصيده إلى 17 نقطة، بفارق الأهداف فقط خلف أتلتيكو مدريد، كما رفع فياريال رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف ريال سوسييداد.



