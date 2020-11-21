سعفان: مبادرة "صيادي مصر" استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي

السبت 21/نوفمبر/2020 - 07:42 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تفاصيل مبادرة "صيادي مصر" والهدف منها توجيهًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال "سعفان" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت إن الرئيس السيسي وجه برعاية صغار الصيادين على مستوى الجمهورية.

وأضاف أنه من هذا المنطلق تم إطلاق المبادرة التي بدأت بالصيادين في الإسكندرية في بحيرة مريوط ثم البحر الأحمر وذلك بتوفير رعاية كاملة لهم.

وأشار إلى أن عمل رعاية للصيادين بشكل كامل ولائق تبدأ بالتحاور حتى يكون هناك قاعدة للبيانات متكاملة لتحقيق آليات الرعاية بعد ذلك.

وأوضح أنه تم تسجيل بيانات الصيادين في الإسكندرية وسيكون هناك تسجيل للصيادين في الغردقة لتقديم الرعاية لهم بالتنسيق في التأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن.

اقرأ أيضًا..

واصل محمد سعفان وزير القوى العاملة، جولاته الميدانية بزيارة محافظة البحر الأحمر، وذلك في إطار مبادرة "صيادي مصر" التي أطلقتها وزارة القوي العاملة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم صغار الصيادين الذين يصل عددهم إلي 50 ألفًا علي مستوى الجمهورية، لتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية لهذه الفئة من العمالة غير المنتظمة ليحيوا حياة كريمة تليق بهم وتحقق طموحاتهم وأحلامهم، إصدار بوليصة تأمين ضد الحوادث والإصابات للصيادين بمدن محافظة البحر الأحمر.

والتقى وزير القوي العاملة مجموعة كبيرة من صائدي الأسماك وسط حلقة السمك بمدن محافظة البحر الأحمر، واطمأن على أحوالهم المعيشية، واطلع علي مشاكلهم الأساسية، وذلك للبدء في تسجيل وتدقيق بياناتهم ضمن فئة العمالة غير المنتظمة، حيث يصل عددهم ما يقرب من 5000 صياد مسجلين في 8 جمعيات، تمهيدا لشمولهم ضمن منظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة اجتماعيا وصحيا.

ولفت سعفان إلي أنه التقى منذ أيام صيادي بحيرة مريوط بالإسكندرية، مشيرا إلي أنه سوف يجوب محافظات الجمهورية للقاء صغار الصيادين للتعرف عن قرب علي مشاكلهم علي الطبيعة لتقديم يد العون لهم، حتى تتكون لدينا قاعدة بيانات كاملة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا، داعيا كل مؤسسات الدولة المعنية والمجتمع المدني للتكاتف جميعًا حتى ننجح للإنتقال بهذه الفئة من وضع لا يرضاه أحد إلى وضع أخر نتمناه لأنفسنا ونساعد تلك الفئة حتى تحيا حياة كريمة.

جاء ذلك بحضور سعيد عبد الراضي مدير مديرية القوي العاملة بالبحر الأحمر، وغريب أحمد صالح شيخ الصيادين بالمحافظة وحشد كبير من صيادي المحافظة.

وأكد وزير القوي العاملة أن الدولة المصرية والقيادة السياسية حريصة كل الحرص علي رعاية جميع الفئات الأولي بالرعاية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والصحية لها لتحسين مستوى معيشة هذه الفئات، منوها إلي أن الهدف من هذه اللقاءات هو توفير الرعاية لفئة الصيادين من خلال تصنيفها وعمل قاعدة بيانات مكتملة وسليمة تمهيدًا لتقديم الرعاية على أرض الواقع.
وقال: إن مبادرة "صيادي مصر" التي أطلقتها وزارة القوي العاملة مفتوحة لكل جهات الدولة لرعاية الصيادين باعتبارهم من أكثر الفئات احتياجا للرعاية وهم من فئة العمالة غير المنتظمة التي لها طبيعة خاصة وليست لها استمرارية في العمل.
واستمع الوزير لكل المشاكل والمعوقات التي تواجه الصيادين موجها مدير مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر بحصر كافة المشاكل سواء كانت خاصة أو عامة وموافاته بها للعمل علي حلها مع كافة الجهات المعنية تمهيدا لشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية، ومساعدة أبناء الصيادين من خلال جهاز تنمية المشروعات في عمل مشروعات صغيرة في المحافظة، أو تشغلهم بالقطاع الخاص.

وأصدر سعفان توجيهات فورية لمدير مديرية القوي العاملة بالبحر الأحمر بالانتهاء من حصر وتسجيل الصيادين تمهيدا لعمل وثيقة للتأمين التكافلى لكل صياد مثبت مهنته ببطاقة الرقم القومي باعتبارهم من فئة العمالة غير المنتظمة ضد الحوادث الشخصية تتحملها حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بتلك المديريات، وتغطي الوثيقة الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والعجز الجزئي وذلك كله نتيجة حادث، بالاضافة الى عدة تغطيات إضافية مثل: نقل الجثمان، وتكاليف الأجهزة الطبية، والعلاج الطبى، وتكون تغطية الوثيقة على مدار ٢٤ ساعة ويتم تجديدها سنويا.

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يوجه التهنئة إلى الحكومة لتحقيقها مؤشرات اقتصادية إيجابية رغم تداعيات أزمة كورونا

منذ ساعتين و 37 دقيقة

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة نادي مصر بالكأس

منذ أقل من ساعة

الكشف عن حكم نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ 39 دقيقة

شاهد.. "سيف العرب" تدريب مشترك لـ6 دول عربية على أرض مصر

منذ ساعتين و 9 دقيقة

موسيماني يطلب إعادة مهاجم الأهلي الشاب

منذ حوالي 13 ساعة

طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

منذ حوالي 10 ساعة

"بالأحضان".. محمد رمضان يلتقط صورة مع مطرب إسرائيلي شهير

منذ ساعة و 16 دقيقة

الوداد يوافق على رحيل نجمه للدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحسم الصفقة الرابعة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام أبو قير للأسمدة في كأس مصر

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة الأهلي المُنتظرة يحسم موقفه من عرض الزمالك الضخم

منذ حوالي 4 ساعات

هدف الأهلي.. نجم منتخب مصر يرد على عرض الزمالك المغري

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يحسم مصير نجمي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

3 أخبار سارة في الأهلي قبل مواجهة نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يثني على إشادة صندوق النقد بأداء الاقتصاد المصري

منذ ساعتين و 17 دقيقة

طبيب صدر: مصر دخلت الموجة الثانية من الكورونا في مطلع نوفمبر الجاري (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:13 م

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة نادي مصر بالكأس

الأهلي يحسم الصفقة الرابعة

06:01 م

شاهد.. "سيف العرب" تدريب مشترك لـ6 دول عربية على أرض مصر

05:59 م

الكشف عن حكم نهائي دوري أبطال إفريقيا

07:30 م

طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

09:55 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»