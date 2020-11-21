الإدارية العليا تحيل طعون انتخابات النواب بالقليوبية للنقض لعدم الاختصاص

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أحالت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، كافة الطعون المقدمة لوقف إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية، لمحكمة النقض لعدم اختصاصها في الفصل فيها.



وكانت المحكمة قد أجلت نظر الطعون إلى اليوم، حيث طالب الطاعنين بوقف إعلان النتيجة التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات الأسبوع الماضي في الانتخابات التي جرت في 7 و8 مارس الجاري، واعترض العشرات من المرشحين على نتيجة الحصر العددي الخاص بها المعلن باللجان العامة بدوائر المحافظة ال6 على المقاعد الفردية، وتقدموا بطعون أمام القضاء الاداري ببنها والتي رفضت الدعاوي وإحالتها الإدارية العليا التي قضت بإحالتها للنقض.



كما أحالت المحكمة الدعوي المقامه في نفس الموضوع من المرشحان هشام الجندي مستقل والنائب الحالي المرشح جمال كوش مستقل لوقف إعلان النتيجة بدائرة بنها وكفرشكر إلى محكمة النقض.