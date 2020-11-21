نمو متسارع في إنتاج الغاز الطبيعي بالصين

هدت الصين نموا متسارعا في إنتاجها من الغاز الطبيعي في الشهر الماضي، وفقا للبيانات الرسمية.

وارتفع إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي بنسبة 11.9 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 16.3 مليار متر مكعب في الشهر الماضي، متسارعا عن الارتفاع المسجل بقدر 7.6 في المائة في سبتمبر، وفقا لما أظهرته بيانات مصلحة الدولة للإحصاء.

وبلغ متوسط الإنتاج اليومي 530 مليون متر مكعب.

وفي الأشهر العشرة الأولى من عام 2020، ارتفع إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي بنسبة 9 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 153.4 مليار متر مكعب.

وذكرت المصلحة أن واردات البلاد من الغاز الطبيعى ارتفعت في الشهر الماضى بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 7.53 مليون طن.