حقوق المنصورة تنظم دورة تدريبية للإعداد والتأهيل للالتحاق بالوظائف الدبلوماسية والقنصلية



"المنظمات الاقتصادية الدولية ودورها الاقتصادية".

شهدت جامعة المنصورة اليوم إفتتاح أول أيام الدورة التدريبية التي ينظمها مركز الدراسات السياسية والدولية بالكلية بعنوان: البرنامج التدريبي للإعداد والتأهيل للالتحاق بالوظائف الدبلوماسية والقنصلية "، تحت رعاية وإشراف الدكتور شريف يوسف خاطر _ عميد الكلية، وتنظيم الدكتور إبراهيم عبدالله عبدالرؤوف _ مدير مركز الدراسات السياسية والدولية.حيث تهدف الكلية من وراء تنظيم مثل هذه البرامج التدريبية ثقل وتنمية الملكات القانونية والاقتصادية والسياسية وكذلك المهارات والسمات الشخصية لجميع طلاب وخريجي كلية الحقوق.حيث بدأ اللقاء بمحاضرة الدكتور صلاح الدين فوزي _ أستاذ القانون العام وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بعنوان: " الجوانب القانونية في العلاقات الدولية ".ثم أعقبها محاضرة الدكتور رضا عبدالسلام إبراهيم _ أستاذ الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بعنوان: