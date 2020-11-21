إصابة لاعب المنصورة بقطع في الرباط الصليبي

السبت 21/نوفمبر/2020 - 07:36 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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أثبتت الأشعة التى أجريت للاعب الفريق الأول بنادى المنصورة نادر السيد عن إصابته بقطع كامل فى الرباط الصليبى ليزيد اللاعب من أوجاع ناديه الذى يستعد لإنطلاقة الموسم الجديد وسط الكثير من المشاكل المادية والإدارية.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه الودية أمس أمام بيونيرز أحد فرق القسم الثالث بالدقهلية وغادر الملعب فورا من أجل الإطمئنان على إصابته والتى تأكدت اليوم بإصابته بقطع فى الرباط الصليبى.

جدير بالذكر أن اللاعب عاد مؤخرا من الإصابة أيضا بالرباط الصليبي مع نهاية الموسم الماضى.

على جانب أخر مازالت المشاكل تحاصر إستعدادات الفريق الأول للموسم الجديد حيث إمتنع اليوم لاعبى الفريق عن خوض التدريب إعتراضا على تأخر مقدمات التعاقد ومستحقات اللاعبين قبل بداية الموسم وكثرة الوعود التى لاتنفذ من جانب مجلس إدارة النادى.

وكان المدير الفنى ياسر عبدالواحد قد تقدم بإستقالته أمس من تدريب الفريق إعتراضا على عدم توافر الطلبات الخاصة بالفريق الأول ومستحقات ومقدمات اللاعبين والجهاز الفنى قبل أن يعود عن قراره بعد تدخل بعض مسئولى نادى المنصورة والذين نجحوا فى إقناعه بالعودة عن قراره.
ويفتتح المنصورة مبارياته بالقسم الثانى بموسمه الجديد يوم الأربعاء المقبل حيث يلاقى بيلا على ستاد المنصورة.

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