زراعة الفيوم: إزالة حالات تعدي على الأرض الزراعية في المهد بمراكز إطسا وسنورس وطامية

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صرح الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم أنه تمت مواصلة حملات الإزالة على الأراضي الزراعية في مهدها وذلك في إطار تعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، نحو رصد مخالفات التعدي بالبناء وإزالتها في المهد بكل حزم وحسم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وشدد وكيل الوزاره على جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية بالتنسيق مع مديري الادارات الزراعية والوحدات المحلية وقوات الشرطه لتنفيذ قرارات الإزالة وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لتعديات البناء على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد.



خلال ذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز إطسا بقيادة المهندس ماهر ابورحيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحليه برئاسة الاستاذ خالد فراج رئيس مركز ومدينه اطسا بتنفيذ إزالة عدد ٦ حالات تعدي على الأرض الزراعية بمساحة أربعة قراريط بناحية قصر الباسل حاله واحده بمساحة قيراط وناحية قلمشاه حاله واحده بمساحة قيراط وناحية م صبري عدد ٤ حالات بمساحة قيراطان وتمت الازاله بحضور المهندس علي مشرف رئيس قسم حماية الأراضي والمهندس محمد عبدالحافظ مسؤول حماية الأراضي والأستاذ محمد شعبان رئيس الوحدة المحليه بناحية ابوجندير والأستاذ رئيس الوحدة المحليه بناحية قصر الباسل والاستاذ سكرتير الوحده المحليه بناحية قلمشاه والمهندس مهدي منصور مدير الجمعيةبناحية م صبري والمهندس عطية افكرين مدير الجمعيه الزراعية بناحية قصر الباسل والمهندس حسن جابر عبد الموجود المشرف الزراعي بناحية قلمشاه والمسؤولين الفنيين بالوحدات المحليه المذكورة.



كما قامت الإدارة الزراعية بمركز سنورس بقيادة المهندس أحمد عبد الحفيظ مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحليه برئاسة المحاسب محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بتنفيذ ازاله اليوم بناحيه مطرطارس علي مساحه واحد قيراط و١٢سهم بحضور المهندس خالد فتحي رئيس الحمايه بالمركز والأستاذ محمد نمر رئيس الوحده المحليه بمطرطارس والمهندس محمد شعبان مدير جمعيه مطرطارس.



كما قامت ايضا الإدارة الزراعية بمركز طامية بقيادة المهندس ألفي كامل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحليه برئاسة المحاسب ياسر جمعه رئيس مركز ومدينة طامية بتنفيذ ازالة عدد 2 حاله تعدى ازاله فوريه بالمهد على مساحة 1 قيراط و12 سم بجمعية دار السلام وسرسنا بحضور المهندس عرابى محمد يمانى رئيس قسم حماية الاراضى والمهندس محمد فتحى، نائب مجلس المدينه ومدير الجمعية فرج الله، ورئيس المجلس المحلى لسرسنا.

