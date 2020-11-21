أكبر البنوك الصينية يفتتح فرع له في افريقيا

افتتح بنك الاتصالات، أحد أكبر البنوك التجارية في الصين، فرعا له في مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، وهو أول فرع ينشئه البنك في القارة الأفريقية، وفقا لمقره الرئيسي في شانغهاي.

في ظل تعميق التعاون بين الصين وجنوب أفريقيا في قطاعات التمويل والتجارة والسياحة، يهدف الفرع الذي افتتح يوم الجمعة بالتوقيت المحلي، إلى تقديم خدمات مالية شاملة ومريحة وعالية الجودة للعملاء من كلا البلدين.

وقد رفع الفرع الجديد العدد الإجمالي للمؤسسات المصرفية الخارجية للبنك إلى 23 مؤسسة تغطي 18 دولة ومنطقة.

وبنهاية سبتمبر، تجاوزت قيمة أصول هذه المؤسسات المصرفية الخارجية 1.3 تريليون يوان (حوالي 198 مليار دولار أمريكي)، الأمر الذي يمثل أكثر من 12 في المائة من إجمالي أصول البنك، وفقا للمقر الرئيسي.