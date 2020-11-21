بحضور وكيل الشباب والرياضة.. غلق صناديق اقتراع انتخابات نادي كهرباء طلخا في الدقهلية

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أغلقت اللجنة القضائية المشرفة علي إنتخابات نادي كهرباء طلها في محافظة الظقهلية صناديق الإقتراع في السابعة مساءا لبدء الفرز بحضور علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية.



وكان توافد من لهم حق التصويت اي الجمعية العمومية لنادي كهرباء طلخا في محافظة الدقهلية للمشاركة في إختيار من يمثلهم كرئيس لمجلس ادارة النادي.



يشار ان من لهم حق التصويت بالنادي يبلغ عددهم 10 الاف 226 عضوا، وتتم المنافسه بين اثنين من المرشحين علي المنصب وهم مرشحين المهندس احمد فؤاد، المحاسب محمد الطوخي.



وتتم العملية الإنتخابات تحت اشراف قضائي كامل وهم المستشار حمادة محمد عبد الفتاح والمستشار عبد العاطي ابو المعاطي النجار، وبحضور علاء الشربيني وكيل وزارة الشباي والرياضة بمحافظة الدقهلية.