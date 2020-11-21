بحضور وكيل الشباب والرياضة.. غلق صناديق اقتراع انتخابات نادي كهرباء طلخا في الدقهلية

السبت 21/نوفمبر/2020 - 07:32 م
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
أغلقت اللجنة القضائية المشرفة علي إنتخابات نادي كهرباء طلها في محافظة الظقهلية صناديق الإقتراع في السابعة مساءا لبدء الفرز بحضور علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية.

وكان توافد من لهم حق التصويت اي الجمعية العمومية لنادي كهرباء طلخا في محافظة الدقهلية للمشاركة في إختيار من يمثلهم كرئيس لمجلس ادارة النادي.

يشار ان من لهم حق التصويت بالنادي يبلغ عددهم 10 الاف 226 عضوا، وتتم المنافسه بين اثنين من المرشحين علي المنصب وهم مرشحين المهندس احمد فؤاد، المحاسب محمد الطوخي.

وتتم العملية الإنتخابات تحت اشراف قضائي كامل وهم المستشار حمادة محمد عبد الفتاح والمستشار عبد العاطي ابو المعاطي النجار، وبحضور علاء الشربيني وكيل وزارة الشباي والرياضة بمحافظة الدقهلية.
بحضور وكيل الشباب والرياضة.. غلق صناديق اقتراع انتخابات نادي كهرباء طلخا في الدقهلية
بحضور وكيل الشباب والرياضة.. غلق صناديق اقتراع انتخابات نادي كهرباء طلخا في الدقهلية
بحضور وكيل الشباب والرياضة.. غلق صناديق اقتراع انتخابات نادي كهرباء طلخا في الدقهلية
بحضور وكيل الشباب والرياضة.. غلق صناديق اقتراع انتخابات نادي كهرباء طلخا في الدقهلية
بحضور وكيل الشباب والرياضة.. غلق صناديق اقتراع انتخابات نادي كهرباء طلخا في الدقهلية
بحضور وكيل الشباب والرياضة.. غلق صناديق اقتراع انتخابات نادي كهرباء طلخا في الدقهلية
بحضور وكيل الشباب والرياضة.. غلق صناديق اقتراع انتخابات نادي كهرباء طلخا في الدقهلية
بحضور وكيل الشباب والرياضة.. غلق صناديق اقتراع انتخابات نادي كهرباء طلخا في الدقهلية
بحضور وكيل الشباب والرياضة.. غلق صناديق اقتراع انتخابات نادي كهرباء طلخا في الدقهلية
بحضور وكيل الشباب والرياضة.. غلق صناديق اقتراع انتخابات نادي كهرباء طلخا في الدقهلية

أخبار تهمك

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة نادي مصر بالكأس

منذ 42 دقيقة

شاهد.. "سيف العرب" تدريب مشترك لـ6 دول عربية على أرض مصر

منذ أقل من ساعتين

"بالأحضان".. محمد رمضان يلتقط صورة مع مطرب إسرائيلي شهير

منذ ساعة

صفقة الأهلي المُنتظرة يحسم موقفه من عرض الزمالك الضخم

منذ حوالي 4 ساعات

الوداد يوافق على رحيل نجمه للدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يحسم مصير نجمي الأهلي

منذ ساعة و 26 دقيقة

الكشف عن حكم نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

هدف الأهلي.. نجم منتخب مصر يرد على عرض الزمالك المغري

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحسم الصفقة الرابعة

منذ أقل من ساعتين

طبيب صدر: مصر دخلت الموجة الثانية من الكورونا في مطلع نوفمبر الجاري (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يتأهل إلى نصف نهائي كأس مصر بفوز "باهت" على أبو قير للأسمدة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. السيسي يوجه التهنئة إلى الحكومة لتحقيقها مؤشرات اقتصادية إيجابية رغم تداعيات أزمة كورونا

منذ ساعتين و 23 دقيقة

موسيماني يطلب إعادة مهاجم الأهلي الشاب

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. السيسي يثني على إشادة صندوق النقد بأداء الاقتصاد المصري

منذ ساعتين

طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام أبو قير للأسمدة في كأس مصر

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:13 م

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة نادي مصر بالكأس

الأهلي يحسم الصفقة الرابعة

06:01 م

الكشف عن حكم نهائي دوري أبطال إفريقيا

07:30 م

طبيب صدر: مصر دخلت الموجة الثانية من الكورونا في مطلع نوفمبر الجاري (فيديو)

01:57 م

طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

09:55 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»