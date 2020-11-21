بايرن ميونيخ يتعثر أمام فيردر بريمن في الدوري الألماني

السبت 21/نوفمبر/2020 - 07:31 م
بوابة الفجر
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سقط بايرن ميونيخ في فخ التعادل أمام فيرد بريمن، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وفي مباريات أخرى فاز باير ليفركوزن على مضيفه أرمينيا بيلفيلد 2 -1 وفولفسبورغ على مضيفه شالكه 2 -صفر وتعادل هوفنهايم مع ضيفه شتوتغارت 3-3 وبوروسيا مونشنغلادباخ مع ضيفه أوغسبورغ 1-1.

وعلى ملعب أليانز أرينا تقدم ماكسيميليانو أيغيستين بهدف لفيردر بريمن في الثواني الأخيرة من الشوط الأول ثم أدرك كينغسلي كومان التعادل لبايرن ميونخ في الدقيقة 62.

وحصد بايرن نقطة واحدة رفعت رصيده في الصدارة إلى 19 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ليفركوزن الوصيف.

وتقدم ليفركوزن مؤقتا لمركز الوصيف بفضل فوزه المثير على ملعب ارمينيا بيلفيلد بهدفين مقابل هدف.

وتقدم ليون بايلي بهدف لليفركوزن في الدقيقة 27 لكن بيلفيلد رد بهدف عكسي سجله لوكاس هراديكي لاعب ليفركوزن بالخطأ في مرماه في الدقيقة 47.

وخطف الكسندر دراغوفيتش هدف الفوز القاتل لليفركوزن قبل دقيقتين من نهاية المباراة.

وعلى ملعب فيلتينس ارينا، عمق فولفسبورغ جراح مضيفه شالكه وفاز عليه بهدفين دون رد.

وتقدم فوتر فيغورست بهدف مبكر لفولفسبورغ في الدقيقة الثالثة ثم أضاف كزافير شلاجر الهدف الثاني في الدقيقة 24.

الفوز رفع رصيد فولفسبورغ إلى 14 نقطة في المركز الخامس وظل شالكه في المركز الثاني من القاع بثلاث نقاط.

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