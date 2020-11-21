الأنبا باخوميوس يكرم الفائزين في المسابقة البحثية المسيحية بالبحيرة (صور)

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كرم الأنبا باخوميوس مطران إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، اليوم السبت، أبناء الإيبارشية الفائزين في المسابقة البحثية المسيحية وذلك على مستوى محافظة البحيرة.



حضر الاحتفالية الدكتور محمد جمعة الموجه العام المركزي للتربية الدينية الإسلامية بوزارة التربية والتعليم والدكتور عبدالله حنا خبير مادة التربية الدينية المسيحية بالوزارة والمشرف العام على المسابقة وعدد من الآباء الكهنة والموجهين.



وفي ختام الاحتفالية كرم الأنبا باخوميوس الدكتور عبدالله حنا على الجهود المتميزة التي يبذلها في سبيل تنمية مادة التربية الدينية المسيحية.



كان البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أعرب عن تقديره للدور الإيجابي الذي يقوم به الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ونائبه الدكتور رضا حجازى في دعم تنمية مادة التربية الدينية لتزويد الطلاب بقدرٍ وافٍ من المعرفة الدينية الصحيحة والذي يترجمه بوضوح المسابقة البحثية وبنك المعرفة ومشروع تدريب ١٠٠٠ معلم دين مسيحي.