الأنبا باخوميوس يكرم الفائزين في المسابقة البحثية المسيحية بالبحيرة (صور)

السبت 21/نوفمبر/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
Advertisements
كرم الأنبا باخوميوس مطران إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، اليوم السبت، أبناء الإيبارشية الفائزين في المسابقة البحثية المسيحية وذلك على مستوى محافظة البحيرة.

حضر الاحتفالية الدكتور محمد جمعة الموجه العام المركزي للتربية الدينية الإسلامية بوزارة التربية والتعليم والدكتور عبدالله حنا خبير مادة التربية الدينية المسيحية بالوزارة والمشرف العام على المسابقة وعدد من الآباء الكهنة والموجهين.

وفي ختام الاحتفالية كرم الأنبا باخوميوس الدكتور عبدالله حنا على الجهود المتميزة التي يبذلها في سبيل تنمية مادة التربية الدينية المسيحية.

كان البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أعرب عن تقديره للدور الإيجابي الذي يقوم به الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ونائبه الدكتور رضا حجازى في دعم تنمية مادة التربية الدينية لتزويد الطلاب بقدرٍ وافٍ من المعرفة الدينية الصحيحة والذي يترجمه بوضوح المسابقة البحثية وبنك المعرفة ومشروع تدريب ١٠٠٠ معلم دين مسيحي.
الأنبا باخوميوس يكرم الفائزين في المسابقة البحثية المسيحية بالبحيرة (صور)
الأنبا باخوميوس يكرم الفائزين في المسابقة البحثية المسيحية بالبحيرة (صور)
الأنبا باخوميوس يكرم الفائزين في المسابقة البحثية المسيحية بالبحيرة (صور)
الأنبا باخوميوس يكرم الفائزين في المسابقة البحثية المسيحية بالبحيرة (صور)
الأنبا باخوميوس يكرم الفائزين في المسابقة البحثية المسيحية بالبحيرة (صور)
الأنبا باخوميوس يكرم الفائزين في المسابقة البحثية المسيحية بالبحيرة (صور)
الأنبا باخوميوس يكرم الفائزين في المسابقة البحثية المسيحية بالبحيرة (صور)
الأنبا باخوميوس يكرم الفائزين في المسابقة البحثية المسيحية بالبحيرة (صور)
الأنبا باخوميوس يكرم الفائزين في المسابقة البحثية المسيحية بالبحيرة (صور)
الأنبا باخوميوس يكرم الفائزين في المسابقة البحثية المسيحية بالبحيرة (صور)

أخبار تهمك

الأهلي يتأهل إلى نصف نهائي كأس مصر بفوز "باهت" على أبو قير للأسمدة

منذ أقل من ساعة

الأهلي يحسم الصفقة الرابعة

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يطلب إعادة مهاجم الأهلي الشاب

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. السيسي يثني على إشادة صندوق النقد بأداء الاقتصاد المصري

منذ ساعتين

الكشف عن حكم نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

موسيماني يحسم مصير نجمي الأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

منذ حوالي 10 ساعات

هدف الأهلي.. نجم منتخب مصر يرد على عرض الزمالك المغري

منذ حوالي 3 ساعات

الوداد يوافق على رحيل نجمه للدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام أبو قير للأسمدة في كأس مصر

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. "سيف العرب" تدريب مشترك لـ6 دول عربية على أرض مصر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يوجه التهنئة إلى الحكومة لتحقيقها مؤشرات اقتصادية إيجابية رغم تداعيات أزمة كورونا

منذ ساعتين و 21 دقيقة

صفقة الأهلي المُنتظرة يحسم موقفه من عرض الزمالك الضخم

منذ حوالي 4 ساعات

"بالأحضان".. محمد رمضان يلتقط صورة مع مطرب إسرائيلي شهير

منذ ساعة

طبيب صدر: مصر دخلت الموجة الثانية من الكورونا في مطلع نوفمبر الجاري (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة نادي مصر بالكأس

منذ 40 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:13 م

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة نادي مصر بالكأس

الأهلي يحسم الصفقة الرابعة

06:01 م

طبيب صدر: مصر دخلت الموجة الثانية من الكورونا في مطلع نوفمبر الجاري (فيديو)

01:57 م

طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

09:55 ص

صفقة الأهلي المُنتظرة يحسم موقفه من عرض الزمالك الضخم

04:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»