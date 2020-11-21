الكشف عن حكم نهائي دوري أبطال إفريقيا





استقرت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على حكم نهائي دوري أبطال أفريقيا، والذي سيجمع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، الجمعة المقبل.

وكشفت تقارير صحافية مغربية عن إسناد لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم لقاء النهائي لطاقم تحكيم مغربي بقيادة رضوان جيد.

ويعتبر نهائي دوري أبطال أفريقيا القادم هو الأول لرضوان جيد (41 عاماً) على الصعيد القاري.

ولم يتولى جيد أي مباراة في دور نصف النهائي بمسابقتي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية هذا الموسم.

وسبق لرضوان جيد أن أدار 16 مباراة في مسيرته بدوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى 3 لقاءات في كأس الكونفدرالية، بجانب 4 مباريات في كأس الأمم الأفريقية، و7 مواجهات بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم.