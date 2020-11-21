عاجل.. أول رد من محمد رمضان على احتضانه مع مطرب إسرائيلي

السبت 21/نوفمبر/2020 - 07:41 م
محمد رمضان
محمد رمضان
مي مرسي
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علق الفنان محمد رمضان على انتشار صورة له جمعته بالمطرب الإسرائليل عومر ادام ورد على ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الصحفية الإسرائيلة.

وقال "رمضان" في أول تعليق له أنه لم يعرف أن هذا الشخص هو مطرب إسرائيلي وأنه طلب التصوير معه وقام بذلك بدون أن يعرف اسمه أو جنسته كمان يتصور مع اي فرد من أفراد الجمهور.



وانقلبت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعة الماضية بسبب انتشار صورة لمحمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومر ادام مما جعل الجمهور الإسرائيلي يشيد بمحمد رمضان.

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