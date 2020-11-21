منوف يتعاقد مع ثنائي ميت خاقان استعداداً للقسم الثالث

السبت 21/نوفمبر/2020 - 07:29 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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إنطلقت السبت فترة إعداد فريق منوف استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثالث 2020-2021 بمشاركة عدد من اللاعبين القدامى، والوجوة الجديدة.

وحصل فريق نادي منوف على توقيع الثنائي محمد عبد الإله، وأحمد سامي، ثنائي فريق ميت خاقان في صفقتى إنتقال حر.

ويستعد منوف لإبرام بعض الصفقات خلال الساعات المقبلة، قبل إنطلاق مسابقة دوري القسم الثالث نهاية نوفمبر الحالي.

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