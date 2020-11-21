ليفانتي يتعادل مع إلتشي 1-1 في الدوري الإسباني

السبت 21/نوفمبر/2020 - 07:28 م
بوابة الفجر
وكالات
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واصل ليفانتي مسلسل إهدار النقاط في الدوري الإسباني لكرة القدم وتعادل مع إلتشي 1 - 1 يوم السبت في المرحلة العاشرة من المسابقة.

وتعادل ليفانتي بذلك للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري، وقد رفع رصيده إلى سبع نقاط ليصعد إلى المركز السابع عشر، كما رفع إلتشي رصيده إلى 12 نقطة ليقفز إلى المركز السابع.

وافتتح غونزالو ميليرو التسجيل لليفانتي في الدقيقة 12، ثم أدرك تيتي مورينتي التعادل لفريق إلتشي في الدقيقة 64.

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