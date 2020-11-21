القائد العالم لشرطة دبي يشيد بالإمارات: تعاملت بحرفية مع أزمة كورونا

السبت 21/نوفمبر/2020 - 07:18 م
بوابة الفجر
Advertisements

قال القائد العام لشرطة دبي، عضو اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، إن دولة الإمارات بصورة عامة ودبي خصوصاً أثبتت نجاحها في التعامل مع الأزمة العالمية التي يواجهها العالم جرّاء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، عبر تعاملها بمرونة، نتيجة الاستعداد المسبق لرصد مثل هذه الأخطار التي تهدد صحة وسلامة أفراد المجتمع، ووضع خطط لاحتواء الفيروس والحد من انتشاره.

 

وأشار إلى توزيع المهام والمسؤوليات بحرفية عالية، وتدريب الفرق المعنية لمواجهة الخطر وقت حدوثه، مؤكداً أن الإمارات من أوائل الدول التي تواجه الجائحة بحرفية وفاعلية عبر مبادرات ابتكارية، أدت إلى السيطرة على انتشاره، مع ضمان استمرارية الأعمال في المؤسسات بما تمتلكه من بنية تحتية مرنة سمحت بالعمل عن بعد والتعلم عن بعد، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة.

 

وصرح رئيس قسم المخاطر بمركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في شرطة دبي، عضو اللجنة التنفيذية لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، المقدم الشيخ الدكتور ماجد عبدالله راشد المعلا، بأن شرطة دبي تعمل على مدار العام لنشر التوعية المجتمعية حيال كيفية التعامل مع حالات الأزمات والكوارث.

 

أخبار تهمك

الوداد يوافق على رحيل نجمه للدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام أبو قير للأسمدة في كأس مصر

منذ حوالي 8 ساعات

"بالأحضان".. محمد رمضان يلتقط صورة مع مطرب إسرائيلي شهير

منذ ساعة

عاجل.. السيسي يوجه التهنئة إلى الحكومة لتحقيقها مؤشرات اقتصادية إيجابية رغم تداعيات أزمة كورونا

منذ ساعتين و 22 دقيقة

الأهلي يحسم الصفقة الرابعة

منذ أقل من ساعتين

هدف الأهلي.. نجم منتخب مصر يرد على عرض الزمالك المغري

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. "سيف العرب" تدريب مشترك لـ6 دول عربية على أرض مصر

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن حكم نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

منذ حوالي 10 ساعات

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة نادي مصر بالكأس

منذ 41 دقيقة

موسيماني يحسم مصير نجمي الأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

موسيماني يطلب إعادة مهاجم الأهلي الشاب

منذ حوالي 13 ساعة

صفقة الأهلي المُنتظرة يحسم موقفه من عرض الزمالك الضخم

منذ حوالي 4 ساعات

طبيب صدر: مصر دخلت الموجة الثانية من الكورونا في مطلع نوفمبر الجاري (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يتأهل إلى نصف نهائي كأس مصر بفوز "باهت" على أبو قير للأسمدة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. السيسي يثني على إشادة صندوق النقد بأداء الاقتصاد المصري

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:13 م

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة نادي مصر بالكأس

الأهلي يحسم الصفقة الرابعة

06:01 م

طبيب صدر: مصر دخلت الموجة الثانية من الكورونا في مطلع نوفمبر الجاري (فيديو)

01:57 م

طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

09:55 ص

الكشف عن حكم نهائي دوري أبطال إفريقيا

07:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»