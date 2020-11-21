مترو الأنفاق: ندرس فرض غرامة فورية على غير الملتزمين بارتداء الكمامة داخل المترو



وأشار "عبدالهادي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن هناك كمائن ثابتة ومتحركة داخل المحطات وعربات مترو الأنفاق لمتابعةة التزام المواطنين بارتداء الكمامة، حيث تم رصد بعض الأشخاص الذين يقومون بخلع الكمامة بعد الدخول لمترو الأنفاق، وهو يعتبر خطر على المواطن والركاب الآخرين.



وأكد أن هناك فرق تقوم بعمليات تطهير عربات مترو الأنفاق والمناطق التلامسية مع الركاب على مدار اليوم، منوها بأنهم يدرسون فرض غرامة فورية على الغير ملتزمين بارتداء الكمامة.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 121 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101685 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 363 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 112318 حالة من ضمنهم 101685 حالة تم شفاؤها، و6521 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.



كشف أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، أنه تم تحرير 1000 محضر داخل محطات مترو الأنفاق على مستوى الخطوط الثلاثة لمخالفي الالتزام بالإجراءات الاحترازية اليوم.