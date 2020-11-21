محمد رمضان تريند تويتر بعد دقائق من انتشار صورته في أحضان إسرائيلي

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تصدر اسم محمد رمضان تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وذلك عقب انتشار صورة له في دبي بأحضان مطرب إسرائيلي يسمى عومير آدم.



وانقلبت مواقع التواصل الاجتماعي منذ انتشار هذه الصورة حيث أشاد به الجمهور الإسرائيلي وجاءت تعليقات الجمهور كالآتي: "أشهر فنان في مصر مع أشهر فنان في إسرائيل..دبي تجمعنا".







وجاء المطرب الإسرائيلي عمر آدم دبي من أجل إقامة حفل غنائي له والذي يعد من أبرز نجوم موسيقى البوب في إسرائيل حاليا توجه إلى الإمارات قبل أكثر من أسبوعين، بعد وقت قصير من توقيع اتفاق السلام بين الدولتين، بدعوة من الشيخ حمد بن خليفة بن محمد آل نهيان ورئيس الجالية اليهودية في الإمارات سولي وولف.