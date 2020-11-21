استشاري: تسبب الرجال في تأخر الانجاب ارتفع من 30% لـ50% لهذا السبب



وتابع "حافظ"، خلال حواره ببرنامج "عيادة ten"، الذي يقدمه إيريني نجيب ورنا الدويك وعمرو عباسي، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن المتهم الأول في تأخر الانجاب في المجتمع الشرقي هي المرأة، ولكن هذ غير صحيح على الإطلاق، لافتَا إلى أن تسبب الرجال في تأخر الانجاب ارتفع من 30% لـ50%، وهذا بسبب اغفال فكرة أن الرجل قد يكون سببًا في تأخر الانجاب.



وأشار إلى أن تحديد سبب تأخر الإنجاب يكون في البداية من خلال تحليل السائل المنوي، وإذا لم تكن هناك مشكلة، ففي هذه الحالة يجب البحث عن المشكلة لدى المرأة.



وقال، إن تشخيص مرض الدوالي يكون من خلال الفحص الاكلينيكي في المقام الأول، وبعد ذلك يتم إجراء تحليل السائل المنوي، مشيرًا إلى أن الشخص قد يكون مصابًا بالدوالي، ولكنها لا تؤثر على معدل إنتاج الحيوانات المنوية.



وتابع "حافظ"، أن تشخيص الدوالي يكون من خلال إجراء أشعة الدوبلر على الخصية، لمعرفة درجة الدوالي، ودرجة ارتجاع الدم في الأوردة، مضيفًا أن الكشف المبكر على الدوالي مهم جدًا، لأن هناك عمر معين للإنجاب لدى المرأة، وتجاوزه يعتبر ظلمًا لها.



وأضاف أن علاج الدوالي هو جراحي فقط، وبعض الغير متخصصين يصفون بعض المراهم والأشياء الغير علمية لعلاج الدوالي، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الطرق لعلاج الدوالي جراحيًا، مثل الجراحة الميكروسكوبية، والجراحة التقليدية، وإجراء الجراحة عبر منظار البطن.



قال الدكتور خالد حافظ، استشاري أمراض الذكورة وعقم الرجال، إن تسبب الدوالي في تأخر الانجاب لم يكن معروفًا في البداية، ولكن التفسيرات العلمية تتحدث بأن الدوالي تضغط على الخصية مما يؤثر على إنتاج الحيوانات المنوية، وهناك فرضية ثانية تتحدث بأن ارتفاع درجة الحرارة الناتجة عن الدوالي يؤذي الخصية، وهناك فرضة أخرى تتحدث بأن الدم الراكد في الأوعية الدموية الناتج من الدوالي، يؤثر على الخصية أيضًا بشلك سلبي.