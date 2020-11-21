محافظ الفيوم: الأمطار لم تسبب أي أضرار.. أو تأثير على الحركة المرورية

السبت 21/نوفمبر/2020 - 07:09 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن خطة المحافظة لمواجهة موجة الطقس السيئ التي تشهدها أغلب محافظات الجمهورية خلال اليومين الماضيين.

وقال "الأنصاري" في اتصال هاتفي على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت إن الأمطار التي شهدتها المحافظة لم تحتاج إلى رفع سيارات الوحدة المحلية أو التابعة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف أن سقوط الأمطار لم ينتج عنها أية أضرار وكانت عبارة عن مجرد أمطار لبعض الدقائق لم تؤثر بالسلب على سير حركة الحياة الطبيعية.

وأشار إلى أن سقوط الأمطار لم تؤثر على حركة المرور التي كانت تسير بصورة طبيعية، موضحًا أنه لم يكن هناك أي تراكم للمياه.

وأكد محافظ الفيوم على وجود غرفة عمليات بين المحافظة وهيئة الأرصاد ووزارة الري لمتابعة ورصد معدلات الأمطار لاتخاذ ما يلزم في التعامل معها.

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة أصدرت بيان عن حالة الطقس السيىء التي تتعرض لها البلاد قبل حدوثها بنحو 48 ساعة، مشيرا إلى أن فرص سقوط الأمطار منحصرة اليوم على السواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، إلى أنه لا توجد فرص لسقوط الأمطار اليوم على القاهرة وباقي ومحافظات الجمهورية، لافتا إلى أننا مازالنا في فصل الخريف، وكلما اقتربنا من فصل الشتاء ستنخفض درجات الحرارة.

وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أنه من الصعب التنبؤ بطبيعة فصل الشتاء حاليا، لافتا إلى أن سقوط أمطار في مناطق دون الأخرى أمر طبيعي، مناشدا المواطنين المتواجدين خارج المنزل أثناء سقوط الأمطار بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة، أو كابلات كهرباء، أو لوحات إعلانات.

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