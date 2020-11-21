الأهلي يتأهل إلى نصف نهائي كأس مصر بفوز "باهت" على أبو قير للأسمدة





تأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس مصر بعدما حقق فوزا باهتًا على نظيره أبو قير للأسمدة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في ربع نهائئ البطولة.





الدقائق العشر الأولى من المباراة لم تشهد أي خطورة على أي مرمى حتى نجح وليد سليمان في إحراز الهدف الأول للمارد الأحمر في الدقيقة 15 من تصويبة سكنت مرمى أبو قير.





وفي الدقيقة 24 أضاف "حاوي" الأهلي الهدف الثاني لرجال المدرب بيتسو موسيماني بعد تنفذه لركلة جزاء بنجاح احتسبها محمد سلامة ميدو حكم المباراة نتيجة لمس إبراهيم ريعو لاعب أبو قير للأسمدة الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.





ومع مرور الوقت ووصول الشوط الأول إلى الدقيقة 38 تمكن المحترف كاربالا من تقليص النتيجة وإحراز الهدف الأول لأبو قير بعد استغلاله لتمريرة عرضية متقنة من الناحية اليمنى.





وفي الشوط الثان سيطر الأهلي على مجريات المباراة بالطول والعرض بعدما قام موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر بالدفع بمحمد مجدي أفشة وأليو ديانج وحسين الشحات، حيث أهدر لاعبيه أكثر من فرصة محققة لمضاعفة النتيجة.





في المقابل فإن فريق أبو قير للأسمدة اعتمد على الهجمات المرتدة لكنها لم تشكل أي خطوة حقيقة على مرمى محمد الشناوي ولم يتلقى أي هجمة خطيرة.





وبهذه النتيجة نجح الأهلي في التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر ليضرب موعدًا مع الاتحاد السكندري في نصف النهائي وهي المباراة التي ستقام يوم 1 من ديسمبر المقبل على ستاد السويس الجديد.



