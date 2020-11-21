إسرائيل تشيد بمحمد رمضان بعد صورته مع مطرب مغمور

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أشاد الشعب الإسرائيلي بالفنان محمد رمضان وذلك عقب انتشار صورة له جمعته بالمطرب الإسرائيلي الشهير عومير آدم أثناء تواجدهم في دبي.



وكانت من ضمن تعليقات الجمهور الإسرائيلي على صورة محمد رمضان مع عومير آدم قائلا أحدهم عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أشهر فنان في مصر مع أشهر فنان في إسرائيل..دبي تجمعنا" وجاءت تعليقات إحدى الصفحات الخاصة بإسرائيل"الفن دوما يجمعنا..الفنان المصري محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومير آدم في دبي".



وتقابل الثنائي عومير آدم ومحمد رمضان في حفل غنائي لآدم بدبي حيث دعاه الشيخ حمد بن خليفة بن محمد آل نهيان ورئيس الجالية اليهودية في الإمارات سولي وولف.