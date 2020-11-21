مهرجان "عالم الجريمة" لعنبه يقترب من الـ2 مليون مشاهدة

السبت 21/نوفمبر/2020 - 08:05 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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اقترب مهرجان "عالم الجريمة..زمان حلمت إني أطير" ل2 مليون مشاهدة وذلك عقب طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".


ويضم المهرجان بعض الكلمات منها "مولوتوف خفاافيش في الضلمة دراويش مزيكة ظالمة مطحونين والعيشة مرة غصب عني والعيشة مرة مفيش فلوس تتعلم ادي الفلوس تتكلم كله عاوز فلوس فلوس فلوس فلوس".


مهرجان "عالم الجريمة..زمان حلمت إني أطير" غناء عنبه إخراج ديابلو (Official Music Vide مونتاج بيبو العالمي.

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