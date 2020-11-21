وزيرة التضامن تفتتح معرض الأثاث الدمياطي ومستلزمات الأثاث للأسر المنتجة بالمنيا

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افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي اليوم السبت معرض الأثاث الدمياطي ومستلزمات الأثاث للأسر المنتجة " ديارنا"،يرافقها د.منال عوض محافظ دمياط واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.



ويأتى المعرض في إطار اهتمامات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والأسر المنتجة، وهو تحت رعاية وتنظيم وزارة التضامن الاجتماعي.



وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بأن المعرض يشجع الأيدي العاملة المصرية وعرض منتجاتها، مشددة علي أن الشراكة مع المحافظين تجعل مصر أفضل،خاصة أن الجميع يقدم يد العون.



ووعدت وزيرة التضامن الاجتماعي الأسر المنتجة بمزيد من الدعم من أجل الترويج لمنتجاتهم، موجهة التحية في الوقت ذاته لمدينة الأثاث بدمياط علي ما تقدمه من منتجات تلقي قبولًا من المواطنين.



وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلي أنه كلما تم تعظيم قيمة السلاسل المضافة، كلما قلت البطالة،مشددة علي أن العمل الحرفي من أعظم الأعمال، ولا يقل أهمية عن العمل الإداري، موضحة أن وزارة التضامن الاجتماعي لديها حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، حيث تتيح أصول انتاجية لأسر غير قادرة علي الاقتراض، كما أنها تقدم شراكة مع القطاع الخاص، وتدرس الأسواق في الدول العربية والافريقية من أجل فتح أسواق جديدة.



وأوصت نيفين القباج بضرورة تنظيم الأسرة، وعدم زواج القاصرات، بالإضافة إلي عدم المغالاة في مطالب الزواج.



ومن جانبه، قال اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، إنه في ظل اهتمام الدولة وعلى رأسها القيادة السياسية بدعم الصناعة المحلية، وتوفير مدخلات إنتاج مصرية تفي باحتياجات الصناعة الوطنية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج الوطنية للمساهمة في تطوير قاعدة صناعية مصرية متكاملة، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تأتي أهمية المعرض.



وأشاد المحافظ، بدور محافظة دمياط في دعم صناعة الاثاث والتي تعتبر أيقونة صناعة الأثاث المصري العريق وقبلته، بما تمتلكه من مصانع وعمال مهرة يحققوا ما يقرب من ثلثي الإنتاج من الأثاث الخشبي في مصر ذات الجودة والذوق العالي.



وأكد اللواء اسامة القاضي، انه يتم اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية للعاملين داخل المعرض، مع المتابعة المستمرة للالتزام بكافة التعليمات الصادرة من قبل الدولة، للزائرين من خلال ارتداء الكمامات وقياس للحرارة، ووجود مواد مطهرة مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي داخل المعرض.



ودعت محافظ المنيا، المواطنين من أبناء محافظة المنيا، الي زيارة المعرض لما يميز منتجاته المصنوعة بأيدي مصرية خالصة من جودة وسعر مناسب، مع ضرورة الالتزام التام بتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية.



ومن جانبها، صرحت الدكتور منال عوض محافظ دمياط بأن المعرض يأتى تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية لدعم الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما يُعد من ضمن سلسلة المبادرات التى نُفذت بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة، لخلق وإتاحة آفاق تسويقية جديدة لمنتجات صناع الأثاث بدمياط، متوجهة بالشكر إلى وزيرة التضامن الاجتماعى ومحافظ المنيا على دعمهم لهذه المبادرة.



وذكرت الدكتورة منال عوض أنه تمت الموافقة على مطالب الصناع بمد فترة المعرض من أسبوعين إلى شهر نظرًا للاقبال الكبير الذى شهده المعرض فى أول أيام افتتاحه.



وقد قامت نيفين القباج برفقة محافظي المنيا ودمياط بجولة تفقدية في أجنحة المعرض الذى جاء بمشاركة عارضين من مدينة دمياط للأثاث والغرفة التجاريه والجمعيات التعاونية الإنتاجية لصناعة الأثاث بمحافظة دمياط تم اختيارهم بالقرعة العلنية، وكذا عارضين لمستلزمات الأثاث للأسر المنتجه بمحافظة المنيا بإجمالى ٥٤ عارضا، حيث أشادوا بجودة المعروضات التى تعكس جودة المنتجات من الأثاث الدمياطى وكذا المعروضات التى أنتجها أبناء المنيا بكل دقة وإتقان.