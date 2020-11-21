عقوبات ألمانيا تهدد تركيا حال استمرات بالاستفزازات بالمتوسط

السبت 21/نوفمبر/2020 - 06:24 م
بوابة الفجر
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 طالبت ألمانيا، تركيا بوقف الاستفزازات شرق البحر المتوسط لتتجنب العقوبات الأوروبية المتوقعة في قمة ديسمبر/كانون الأول المقبل.

 

 

 

وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إنه يتعين على تركيا وقف الاستفزازات في منطقة شرق البحر المتوسط إذا كانت ترغب في تجنب التطرق مجددا إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي خلال قمة الاتحاد في ديسمبر/ كانون الأول.

 

 

 

وقبل اجتماع مع نظرائه من دول الاتحاد الأوروبي، أضاف ماس: "الأمر بيد تركيا في القرار الذي سيُتخذ في قمة الاتحاد الأوروبي في ديسمبر".

 

 

 

 

 

وتابع: "إذا لم نر أي إشارات إيجابية من تركيا بحلول ديسمبر، ولم يكن هناك سوى المزيد من الخطوات الاستفزازية كزيارة أردوغان إلى شمال قبرص، فسيكون أمامنا نقاش صعب".

 

 

 

 

 

وأكد أن قضية فرض عقوبات على تركيا ستُطرح حينئذ مجددا.

 

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