مفاجآت عديدة في قائمة يوفنتوس لمواجهة كالياري في الدوري الإيطالي

السبت 21/نوفمبر/2020 - 06:22 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أعلن أندريا بيرلو مدرب فريق يوفنتوس الإيطالي قائمة فريقه الرسمية لمواجهة نظيره كالياري في مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.

ويستعد فريق يوفنتوس لمواجهة كالياري مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.

وجاءت قائمة يوفنتوس لمواجهة كالياري اليوم في الدوري الإيطالي كالآتي: 

حراسة المرمى: تشيزني، بينسوليو، بوفون.
خط الدفاع: دي ليخت، ساندرو، دانيلو، كوادرادو، ديميرال، دي باردو، فرابوتا.
خط الوسط: آرثر، ماكيني، كييزا، رابيو، بنتانكور، برناردسكي، بورتانوفا، كولوسفيسكي.
خط الهجوم: رونالدو، موراتا، ديبالا، فريوني.

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