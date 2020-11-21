صناع مهرجان تسرق لحن أغنية "هو الحب" لإدهم نابلسي.. تعرف على التفاصيل





مهرجان "مبحبكيش دانتي بوشين" اقترب من الـ4000 مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وهو غناء مسلم وشريف المصري ومودي امين وتوزيع كيمو الديب وكلمات الشاعر الفاجر.





ويضم المهرجان بعض الكلمات منها "مبحبكيش دانتي بوشين طب جاية ليه محتاجة قرشين أنا لما أشوفك يمكن أموت وأضحك وأخش عليكي مبسوط..ملقتش حد سالك ليا كل اللي صونته بيجي عليا".

ظهرت نغمة مهرجان "مبحبكيش دا انتي بوشين"، لمسلم وشريف المصري وهي تشبه إحدى موسيقى أغاني أدهم نابلسي واتضح سرقة نغمة الأغنية بالفعل.