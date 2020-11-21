وزيرة التضامن تطلق شارة البدء لأكبر قافلة إنسانية للقرى الأكثر احتياجا بالمنيا

السبت 21/نوفمبر/2020 - 06:12 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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أطلقت الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن شارة البدء لانطلاق أكبر قافلة إنسانية للقرى الأكثر احتياجا بمحافظة المنيا، والتقت المشاركين فى تلك القافلة واستمعت اليهم.



جاء ذلك خلال زيارتها اليوم لمحافظة المنيا لافتتاح معرض الاثاث الدمياطى والأسر المنتجة ويرافقها الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ويقام المعرض على أرض استراحة المحافظة.


ووعدت الدكتورة القباج بالدعم المستمر للصناعات المحلية فى ظل دعم القيادة السياسية للانتاج المحلى، وقالت نسعى إلى التصدير من خلال شراكات محلية وعالمية.
وطالبت القباج الأسر بعدم الزواج المبكر وعدم زواج القاصرات وعدم المغالاة فى المهور.

كما أشادت بدور المحافظة فى إقامة المعرض واكدت أن المعرض سوف يستمر لمدة 15 يوم أخرى.

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