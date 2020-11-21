9 إرشادات للحد من انتقال كورونا بين الموظفين في أماكن العمل

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جهود مضنية، وإجراءات وقائية، تجريها الحكومة المصرية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، خلال الموجة الثانية من الجائحة، التى تضرب الكثير من دول العالم، فضلا عن البلدان المحيطة، بشكل أشد ضراوة من الموجة الأولى التى بدأت فى شهر مارس الماضى، وخلفت الكثير من الضحايا بين حالات إصابة ووفيات.



فمع الزيادة التى تشهدها مصر فى أعداد المصابين بفيروس كورونا، شددت الحكومة على تطبيق الإجراءات الاحترازية، التى من شأنها أن تمنع انتقال العدوى من شخص لآخر، وبالتالى يمكن الحد من انتشار الفيروس بشكل سريع بين المواطنين.



وشددت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، فى اجتماعها الأخير، الذى عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، التى يتم الإعلان عنها، للوقاية من فيروس كورونا، ومنع انتشاره، وفى سبيل ذلك أصدرت اللجنة قرارات عدة، على رأسها تفعيل تطبيق الغرامة، على كل من لا يرتدى الكمامة فى الأماكن العامة، والمصالح الحكومية، ووسائل النقل الجماعى، كما حددت الحكومة مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية.



وتحرص وزارة الصحة والسكان، على متابعة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، والاستعداد بكل طاقتها لموجة ثانية محتملة من الجائحة، من خلال زيادة عدد مستشفيات العزل، والتأكد من توافر الأدوية المستخدمة فى بروتوكولات العلاج، إلى جانب القيام بحملات توعوية لتقديم النصائح والإرشادات، لمختلف فئات المجتمع، للوقاية من الفيروس، والحد من انتشاره.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" إرشادات الصحة للحد من انتقال كورونا بين الموظفين فى أماكن العمل:



- إبلاغ المسئولين بمكان العمل عند الشعور بأى أعراض، لاتخاذ التدابير الوقائية للحد من انتشار العدوى.



- الحد من الاجتماعات، خصوصا فى الأماكن المغلقة، واستبدالها بالاجتماعات الافتراضية.



- الحفاظ على التباعد الاجتماعى مع الزملاء والعملاء.



- الحد من وصم مرضى فيروس كورونا من زملاء العمل.



- غسل اليدين، وتطهير الأدوات الشخصية.



- استخدام القفازات أحادية الاستخدام.



- عدم مشاركة الأدوات الشخصية.



- تطهير الأسطح المشتركة.



- الالتزام بارتداء الكمامة.



كانت وزارة الصحة والسكان، قد وجهت 4 نصائح لمنزل آمن وخالٍ من فيروس كوورنا، تمثلت فى: اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من غسل الأيدى، وتطهير الأسطح، وارتداء الكمامة، إضافة إلى التباعد الاجتماعى، عند استضافة أحد الأشخاص بالمنزل، وإذا كان أى فرد من الأسرة يعانى من أعراض تنفسية وارتفاع فى درجة حرارة الجسم، يجب أخذ الاحتياط أثناء الاختلاط به، والاتصال بالخط الساخن 105، والتأكد من تطهير الأسطح بالمطهرات بصفة دورية، وغسل اليدين بالماء والصابون باستمرار.



كما أعلنت وزارة الصحة والسكان عن 6 قواعد تحمى من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تتمثل فى: البقاء فى المنزل، فى حالة ظهور أى أعراض، والاتصال بالخط الساخن، والتباعد الاجتماعى، بحيث لا تقل المسافة بين كل شخص وآخر، عن متر، والابتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة لمنع انتقال العدوى من شخص لآخر، والتنظيف والتطهير المستمر للأسطح والأرضيات باستخدام المطهرات، للقضاء على أى عدوى ومنع انتقالها للأشخاص، وغسل الأيدى داخل وخارج المنزل، مدة لا تقل عن 20 ثانية، وارتداء الكمامة، للوقاية من انتقال العدوى من شخص لآخر، وبالتالى الحد من انتشار الفيروس.