توقعات بمنو اقتصاد مدغشقر 4.5% في 2021

توقعت مدغشقر، أكبر منتج للفانيليا في العالم، نموا اقتصاديا بنسبة 4.5% في عام 2021، مقارنة بانكماش بنسبة 3.8% هذا العام.

ومن المتوقع أن يتراجع عجز الموازنة إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل من 6.3%، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ومن المتوقع أيضا أن يرتفع صافي الإيرادات المالية بنسبة 38.5% إلى 6.4 تريليون أرياري (1.6 مليار دولار). وسيصل الإنفاق إلى 11.42 تريليون أرياري من 10.46 تريليون أري قبل عام. ومن المتوقع كذلك حصول البلاد على منح خارجية تبلغ حوالي 365 مليون دولار.

وذكرت وزارة الاقتصاد والمالية في مشروع قانون موازنة 2021 على موقعها الإلكتروني، أن سعر الأرياري قد ينخفض بنسبة 3.7% مقابل الدولار في المتوسط العام المقبل. وبحسب مشروع القانون ، فإن انتعاش الأنشطة السياحية بداية من الربع الأول وزيادة الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر ستدعم العملة