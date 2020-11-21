الأهلي يحسم الصفقة الرابعة

السبت 21/نوفمبر/2020 - 06:01 م
الأهلي
الأهلي
محمد الصو
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نجح مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في حسم الصفقة الرابعة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتوصل النادي الأهلي لاتفاق مع مسؤولي نادي وادي دجلة، من أجل الحصول على خدمات أحمد رمضان بيكهام لاعب الفريق، بالموسم الجديد.

وكادت المفاوضات تتعطل خلال الساعات الماضية بسبب المقابل المادي، وعدم الوصول إلى نقطة اتفاق بين الطرفين، قبل أن يقدم المارد الأحمر عرض جديد لإنقاذ الصفقة.

ومن المنتظر أن يعلن الأهلي خلال الساعات الماضية، عن التوقيع مع بيكهام مقابل 12 مليون جنيه، سيتم دفعها بنظام التقسيط، حيث سيتم تقسيط المبلغ على 3 أقساط.

وكان الأهلي أعلن التعاقد من قبل مع طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب، وأحمد عبدالقادر لاعب براج التشيكي، وبدر بانون مدافع الرجاء المغربي، بالانتقالات الصيفية الجارية.

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