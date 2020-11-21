لحضور دفاع عن المتهمين.. تأجيل اعادة محاكمة مرتكبي أحداث ميدان الشهداء لـ 20 ديسمبر

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قررت الدائرة 5 إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة بتأجيل اعادة إجراءات محاكمة المتهمين بالتورط في أحداث العنف التى شهدها ميدان الشهداء بحلوان فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث ميدان الشهداء" والمعادة من محكمة النقض. وذلك لجلسة 20 ديسمبر لحضور دفاع المتهمين.



صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية ومحمد الجمل.



كانت محكمة النقض، قضت في يوليو الماضي، بقبول طعن المتهمين في القضية، وقررت إعادة محاكمتهم من جديد.



يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، قضت في وقت سابق، بمعاقبة 7 متهمين محبوسين في قضية أحداث العنف التي وقعت بميدان الشهداء بحلوان فى يوليو 2013، بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت 9 متهمين هاربين بالسجن المشدد 15 عاما.



وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم، استعراض القوة، والتلويح بالعنف، وحيازة أسلحة غير مرخصة، ومقاومة السلطات، وتكدير السلم العام، والانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة.