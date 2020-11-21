تقارير إيطالية: هالاند يفوز بجائزة الفتى الذهبي 2020

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني فاز بجائزة الفتى الذهبي لعام 2020.





وأفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأن هالاند حصد الجائزة التي تمنح سنويًا لأفضل لاعب تحت 21 عامًا ويعتبر أول لاعب نرويجي يحظى بهذا التتويج.





وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن هالاند منذ 18 يناير الماضي وحتى اليوم حقق رقمًا قياسيًا مذهلًا بتسجيل 33 هدفًا في 34 مباراة مع بروسيا دورتموند ومنتخب النرويج.





وألمحت الصحيفة الإيطالية أن أنسو فاتي مهاجم برشلونة الإسباني فاز بجائزة الفتي الذهبي الإلكترونية بعد أن حصل على أعلى عدد من أصوات الجماهير كما أنه احتل المركز الثاني في الترتيب العام للجائزة الرئيسية خلف هالاند.





وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن ساندرو تونالي نجم خط وسط ميلان حصد جائزة الفتى الذهبي الإيطالي بينما احتل المركز الثالث عشر في الترتيب العام.