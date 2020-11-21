"تحيا مصر" تهدي مستشفيات الإسكندرية 23 ماكينة غسيل كلوي (صور)



وصرح الدكتور خالد جمال عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن هدية الصندوق بلغت 23 ماكينة غسيل كلوى و30 كرسى غسيل كلوى تم توزيعها على المستشفيات فور وصولها بواسطة السيارات الخاصة بالمستشفيات حيث حصلت مستشفى العامرية العام على 6 ماكينات غسيل كلوى و10 كراسى، ومستشفى برج العرب المركزى على 6 ماكينات غسيل كلوى، ومستشفى الحميات على 5 ماكينات غسيل كلوى و5 كراسى، ومستشفى رأس التين العام على 3 ماكينات غسيل كلوى و5 كراسى، ومستشفى الجمهورية العام على 3 ماكينات غسيل كلوى، ومستشفى جمال حماده المركزى على 10 كراسى للغسيل الكلوى.



وأكد "عبد الغنى" أن الماكينات الجديدة تعد أضافة كبيرة للمستشفيات الحكومية وترفع قدرتها على استيعاب عدد أكبر من مرضى الفشل الكلوى، مشيدا بالدور الوطنى لصندوق "تحيا مصر" في دعم المنظومة الصحية المصرية، تحت قيادة السيد الرئيس "عبد الفتاح السيسى" رئيس الجمهورية.

استقبلت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، سيارات قافلة صندوق "تحيا مصر" التى تحمل عدد من ماكينات وكراسى الغسيل الكلوى مهداة من الصندوق لوحدات الغسيل الكلوى بالمستشفيات التابعة للمديرية، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "كلنا جنبك" لرعاية مرضى الفشل الكلوي.