محافظ كفرالشيخ يتفقد شوارع العاصمة.. ويشدد برفع وإزالة الاشغالات

السبت 21/نوفمبر/2020 - 05:54 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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قام اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، بجولة تفقدية بشوارع مدينة كفرالشيخ، رافقه خلالها عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، وبحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والعميد سامح رشاد، مدير ادارة المرور.

وشدد محافظ كفرالشيخ، علي إزالة التعديات، وإشغالات الطرق، من شوارع مدينة كفرالشيخ، وذلك بالتنسيق مع إدارة مرور كفرالشيخ والجهات المعنية، لتسيير الحركة أمام المواطنين والحفاظ على السيولة المرورية، والمظهر الحضاري للشارع المصري.

شملت جولة المحافظ، الموقف القديم بشرق العاصمة، لمتابعة أعمال التطوير، وتحسين خدمات النقل الجماعي للمواطنين بدائرة المحافظة، بالإضافة إلي أعمال شارع ابراهيم المغازي وتحويله إلي اتجاه واحد، كذا طريق صبري القاضي، مشددًا علي أصحاب المحال التجارية والمطاعم والمقاهي، بضرورة الالتزام بحدود المحال والأماكن الخاصة بهم، وعدم التعدي على حرم الطريق.

ووجه محافظ كفرالشيخ، رئيس مجلس المدينة، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، دون تجاوز مع أحد أو تعسف في تطبيق القانون، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في مواجهة جميع مظاهر التعديات العشوائية.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على ضرورة إزالة أية حالات إشغالات وتعدٍ لتحقيق سيولة مرورية بالمدينة والحد من الزحام والتكدس، وعدم التعدي على الرصيف.

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