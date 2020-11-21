الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على أبو قير 2-1 في ربع نهائي كأس مصر

تقدم الأهلي على نظيره أبو قير للأسمدة في الشوط الأول بهدفين مقابل هدف في المباراة المقامة حاليا على ستاد برج العرب بالإسكندرية في ربع نهائي كأس مصر.





الدقائق العشر الأولى من هذا الشوط لم تشهد أي خطورة على أي مرمى حتى نجح وليد سليمان في إحراز الهدف الأول للمارد الأحمر في الدقيقة 15 من تصويبة سكنت مرمى أبو قير.





وفي الدقيقة 24 أضاف "حاوي" الأهلي الهدف الثاني لرجال المدرب بيتسو موسيماني بعد تنفذه لركلة جزاء بنجاح احتسبها محمد سلامة ميدو حكم المباراة نتيجة لمس إبراهيم ريعو لاعب أبو قير للأسمدة الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.





ومع مرور الوقت ووصول الشوط الأول إلى الدقيقة 38 تمكن المحترف كاربالا من تقليص النتيجة وإحراز الهدف الأول لأبو قير بعد استغلاله لتمريرة عرضية متقنة من الناحية اليمنى.





ومرت الدقائق المتبقية من عمر الشوط الأول دون جديد لينتهي بتقدم الأهلي بهدفين مقابل هدف.



