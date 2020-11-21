عاجل.. السيسي يثني على إشادة صندوق النقد بأداء الاقتصاد المصري

السبت 21/نوفمبر/2020 - 05:51 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الرئاسة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع بكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية ونائب وزير المالية للسياسات المالية.

وقال متحدث الرئاسة في خبر عاجل ورد على فضائية "اكسترا نيوز" إن الاجتماع تناول استعراض الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشان مراجعة برنامج الصندوق مع مصر.

وأضاف أن الرئيس السيسي أثنى على ما تضمنته مراجعة برنامج صندوق النقد من إشادة بأداء الاقتصاد المصري والذي فاق التوقعات بفضل الإدارة الرشيدة التي اتخذتها الحكومة والتنفيذ الدقيق.

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