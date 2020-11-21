مهرجان "شايف غلك" يقترب من الـ900 ألف مشاهدة

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اقترب مهرجان "على مين بقى شدين حيلكو" من الـ900 ألف مشاهدة وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".





مهرجان (شايف غلك) غناء محمود معتمد وحمادة أبوو السعود ويدا العميد وتوزيع ٱسلام ساسو وكلمات كالوشا الفنار.





ويضم المهرجان بعض الكلمات منها " على مين بقا شادين حيلكو انا كنت باقيلكو وانتو بعتو انسو في يوم اني اصفالكو انا شوفت بدالكو وقلبي منعتو ما بناقص بقا من الناقص".