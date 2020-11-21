مهرجان "شايف غلك" يقترب من الـ900 ألف مشاهدة

السبت 21/نوفمبر/2020 - 05:44 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
اقترب مهرجان "على مين بقى شدين حيلكو" من الـ900 ألف مشاهدة وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".


مهرجان (شايف غلك) غناء محمود معتمد وحمادة أبوو السعود ويدا العميد وتوزيع ٱسلام ساسو وكلمات كالوشا الفنار.


ويضم المهرجان بعض الكلمات منها " على مين بقا شادين حيلكو انا كنت باقيلكو وانتو بعتو انسو في يوم اني اصفالكو انا شوفت بدالكو وقلبي منعتو ما بناقص بقا من الناقص".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مهرجان شايف غلك الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

طبيب صدر: مصر دخلت الموجة الثانية من الكورونا في مطلع نوفمبر الجاري (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام أبو قير للأسمدة في كأس مصر

منذ حوالي 6 ساعات

هدف الأهلي.. نجم منتخب مصر يرد على عرض الزمالك المغري

منذ أقل من ساعتين

صفقة الأهلي المُنتظرة يحسم موقفه من عرض الزمالك الضخم

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. السيسي يوجه التهنئة إلى الحكومة لتحقيقها مؤشرات اقتصادية إيجابية رغم تداعيات أزمة كورونا

منذ أقل من ساعة

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

منذ يوم

3 أخبار سارة في الأهلي قبل مواجهة نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 23 دقيقة

موسيماني يطلب إعادة مهاجم الأهلي الشاب

منذ حوالي 11 ساعة

موسمياني يعلن عن تشكيل الأهلي لمواجهة ‏أبوقير للأسمدة بكأس مصر

منذ ساعتين و 22 دقيقة

موسيماني يطلب رحيل ثنائي الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يقترب من حسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 20 ساعة

سيراميكا كليوباترا يفوز على الإسماعيلي 2-1 وديا

منذ ساعة الا ربع

الوداد يوافق على رحيل نجمه للدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحسم الصفقة الرابعة

منذ أقل من نصف ساعة

التنمية المحلية تحسم الجدل بشأن تداول الشيشة في المقاهي

منذ يوم

طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

آخرهم "أبوكي تاجر سلاح".. مهرجانات لـ ريشا كوستا وسمارة ناو تتخطى حاجز المليون

إيساف يبدي رأيه في إتجاه محمد رمضان للغناء

مهرجان شر العيون لـ أحمد نافع تقترب من النصف مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"

نجوم المهرجانات نافع وعبده والعمدة يشعلون "اليوتيوب" بـ"صحابي طلعو خاينين"

فيلو وشاكوش والسويسي يشعلون "اليوتيوب" بـ"شديت إجزائي"

أورتيجا يفاجئ جمهوره بطرح "جمالك جمال" على طريقة الفيديو كليب

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:02 م

صفقة الأهلي المُنتظرة يحسم موقفه من عرض الزمالك الضخم

طبيب صدر: مصر دخلت الموجة الثانية من الكورونا في مطلع نوفمبر الجاري (فيديو)

01:57 م

عاجل.. السيسي يوجه التهنئة إلى الحكومة لتحقيقها مؤشرات اقتصادية إيجابية رغم تداعيات أزمة كورونا

05:31 م

طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

09:55 ص

الوداد يوافق على رحيل نجمه للدوري المصري

03:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»