أبو قير للأسمدة يسجل الهدف الأول في مرمى الأهلي

السبت 21/نوفمبر/2020 - 05:40 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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نجح فريق أبو قير للأسمدة في إحراز الهدف الأول في مرمى النادي الأهلي وذلك خلال الشوط الأول من المباراة المقامة حاليا على ستاد برج العرب بالإسكندرية.


وفي الدقيقة 38 تسلم المحترف كاربالا كرة عرضية متقنة من الناحية اليمنى ليسرق مدافعي الأهلي ويضع الكرة داخل المرمى مسجلا الهدف الأول لأبو قير للأسمدة وتصبح النتيجة تقدم الأهلي بهدفين مقابل هدف.


ويواجه الأهلي نظيره أبو قير للأسمدة حاليا على ستاد برج العرب بالإسكندرية في ربع نهائي كأس مصر.

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