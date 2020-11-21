إيقاف مدير مستشفي كفرالشيخ العام وإحالته للتحقيق

السبت 21/نوفمبر/2020 - 05:42 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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قررت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، إحالة الدكتور لطفي عبدالسميع مدير مستشفي كفرالشيخ العام، والدكتور رفعت الوكيل نائب مدير المستشفى والنائب الادارى، للتحقيق ووفقهم عن العمل شهر، نتيجة للقصور فى التعامل مع موقف الطفل الرضيع "محمد. ع. ص " والذي توفي بحضان كفرالشيخ العام يوم الجمعه.

وأكدت وكيلة وزارة الصحة بكفرالشيخ، أن قرار إيقاف مسؤولي المستشفي العام عن العمل، لمدة شهر لحين الانتهاء من التحقيقات لتحقيق مبدأ الشفافيه فى التعامل مع السلبيات كما تم تكليف الدكتور مصطفى الطباخ وكيل المستشفى بتسيير أعمال مدير المستشفى لحين إنتهاء التحقيقات.

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