سيراميكا كليوباترا يفوز على الإسماعيلي 2-1 وديا

السبت 21/نوفمبر/2020 - 05:39 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، فوزا معنويا على الاسماعيلي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب استاد الإسماعيلية.


قدم لاعبو سيراميكا كليوباترا مباراة رائعة، وسيطر الفريق على معظم فترات اللقاء، وحرص المدير الفني هيثم شعبان، على إشراك كل عناصر الفريق، لتجربة أكثر من خطة وطريقة للعب.


تقدم سيراميكا كليوباترا مبكرا، عن طريق شريف دابو في الدقيقة العاشرة، وتعادل الاسماعيلي بعد 3 دقائق من انطلاق الشوط الثاني، ونجح شادي حسين مهاجم سيراميكا كليوباترا في تسجيل هدف الفوز بالدقيقة الثامنة والستين.


وكان فريق سيراميكا كليوباترا بدأ معسكرا مغلقا صباح السبت الماضي، في أحد الفنادق الخاصة بالإسماعيلية، هدفه الوصول إلى أعلى معدل من الانسجام بين اللاعبين، وزيادة معدل اللياقة البدنية لكل عناصر الفريق.

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